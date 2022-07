Brutta avventura per l'ex nerazzurro Lothar Matthäus, beccato al telefono durante la guida e ammonito con tanto di multa e un punto in meno dalla patente. Questo quanto stabilito dal giudice nella giornata di ieri durante l'udenzia al tribunale distrettuale di Monaco. Secondo il poliziotto che lo ha multato, l'ex giocatore aveva negato la violazione del codice della strada subito dopo essere stato fermato dalla polizia. "Quando sono andato alla sua macchina ha messo via il cellulare. Si è comportato come se non sapesse di cosa stavo parlando", ha detto l'ufficiale di polizia in tribunale. L'avvocato della stella del calcio ha ritirato l'opposizione e Lothar sarà costretto a pagare la multa.