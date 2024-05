Il panino è il cibo simbolo dei tifosi di tutto il mondo, che non fa distinzione tra categorie di sostenitori, siano questi elementi da curva o da tribuna d'onore. Da un'indagine commissionata da Heinz, brand storico di kethcup e maionese, che ha coinvolto 820 tifosi, emerge anche un rituale legato al cibo. Allo stadio la metà del campione sceglie i panini in tre diverse ricette che la fanno da padrone e quindi porchetta (35%), hot dog (33%) e salamella (32%), accompagnati, per i più, con patatine fritte. L'indagine presenta anche un focus tra i paninari storici di San Siro con la raccolta di alcuni dati: sono 20.371 i panini mangiati, otto le diverse salse servite in occasione dei match, in cui sono stati superati i 200 chili di maionese.

Chi ha partecipato all'indagine ha anche svelato il calciatore o ex calciatore col quale vorrebbe condividere un panino fuori dallo stadio. Il preferito è Alex Del Piero, seguito in ordine di preferenze da Francesco Totti, Roberto Baggio, Javier Zanetti, Paolo Maldini e Diego Armando Maradona.