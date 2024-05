Gianfranco Zola esalta Nicolò Barella. Intervistato da L'Avvenire in vista di Euro 2024, Magic Box applaude la crescita del conterraneo centrocampista dell'Inter che viene definito come un fuoriclasse: "L'Italia? Un '10' ce l’avrebbe e io l’ho sempre sponsorizzato come tale, parlo di Nicolò Zaniolo. Si è un po’ smarrito, ma con un grande ct come Luciano Spalletti potrebbe ritrovare quella fantasia del talento che ho ammirato agli inizi. L’Italia comunque un fuoriclasse ce l’ha, ed è anche sardo, Nicolò Barella" assicura Zola, che ha avuto modo di allenare il 23 nerazzurro nella sua esperienza sulla panchina del Cagliari.

"È il nostro Iniesta - aggiunge -. Barella è un grandissimo giocatore che migliora di stagione in stagione, e poi è un ragazzo intelligente. C’è una cosa che ci accomuna: il successo non lo ha cambiato, rimane sempre il bravo ragazzo cagliaritano con i piedi ben piantati su questa terra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!