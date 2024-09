Buonissima prova di tutta l'Inter a Manchester all'esordio in Champions League. Alla fine è uno zero a zero prezioso contro i campioni d'Inghilterra, come sottolineato da Piotr Zielinski nell'immediato post-partita: "E' stata una bellissima partita, ringrazio il mister per l’opportunità - le parole del polacco a Sky Sport - Abbiamo giocato alla pari con una delle più grandi squadre al mondo. Buon pareggio, ma potevamo vincere".

Il centrocampo è stato all'altezza di quello del City.

"Il mister ci ha preparato, tutto è partito dagli attaccanti che sono i primi difensori. Sapevamo che avremmo dovuto soffrire, l'abbiamo preparata bene. Abbiamo un centrocampo fortissimo, abbiamo risposto alla grande. Speriamo di continuare così".

Come sta andando il tuo inserimento?

"Siamo sei titolari in mezzo, il mister sceglierà benissimo ogni volta il trio che deve iniziare la partita. Noi dobbiamo essere sempre pronti e dare il massimo".