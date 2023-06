"Voglio congratularmi col City per la grandissima stagione, allo stesso tempo sono davvero fiero con i miei giocatori, il mio allenatore e tutto lo staff. Stasera la prestazione conferma quanto siamo forti, ovviamente prima della gara venivamo descritti come underdog, abbiamo dimostrato di sapere competere ad alti livelli. Siamo davvero, davvero orgogliosi". Lo ha detto Steven Zhang, parlando a Sportmediaset, a margine della sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League contro il City.

L'Inter è la seconda migliore squadra in Europa, un punto di partenza?

"Ci sono cose positive sui cui riflettere, un punto di partenza per ricominciare e per prepararci per la prossima stagione. Arrivare alla finale e giocare così è tutta esperienza".

E' difficile fare una annata migliore l'anno prossimo?

"Nessuna stagione è perfetta, ogni giorno lavoriamo per fare meglio. Noi siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto".

