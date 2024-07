"In porta l'Inter mi sembra ben coperta". Parola di Walter Zenga, storico portiere nerazzurro intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport per analizzare le scelte del club tra i pali: "Sommer lo abbiamo visto, ha due doti assolutamente fondamentali per un portiere: continuità di rendimento e regolarità, lui ti dà sempre sicurezza. Confermarsi è sempre difficile, ma basta guardare la sua carriera per essere quasi certi della sua linearità. Confesso che quando arrivò non ero così entusiasta, ma ha dimostrato la capacità di stare ad altissimi livelli, e per lunghi periodi. E di essere sempre pronto, con parate importanti, anche se sollecitato massimo due-tre volte a partita: una dote non indifferente".

Il discorso dell'Uomo Ragno si sposta poi sul nuovo arrivato Josep Martinez: "Per le prospettive di Josep Martinez mi fido degli osservatori Inter che hanno puntato su di lui, ancor più che di quanto gli abbiamo visto fare con il Genoa. Portiere di presenza in area e che gioca bene con i piedi, ma la mia idea ormai si conosce, io non comprerei mai un portiere solo per come sa impostare da dietro: nel calcio di oggi è una caratteristica importate, per me non sarà mai la principale. Però se l'Inter ha scelto di fare un investimento così importante - acquisto definitivo, non in prestito - vuol dire che è all'altezza di essere un giorno il dopo Sommer, crescendo alle sue spalle".

