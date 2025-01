A margine della cerimonia di presentazione della tournée del trofeo del Mondiale per Club a New York, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN spiegando le ambizioni del club nerazzurro: "Credo che da 4-5 anni stiamo dimostrando di avere una continuità e di avere sempre competitività. Questa è una grande occasione per far vedere al mondo che l'Inter ci tiene a questa competizione e che vuole arrivare fino in fondo. Non sarà semplice, ci sono grandi squadre ma saremo pronti".

Ovviamente, Pupi conta sul ruolo di trascinatore di Lautaro Martinez: "A Lautaro auguro tutto di più, lo conosco da quando è arrivato all'Inter e già quando lo abbiamo scelto vedevamo che poteva diventare quello che sta dimostrando adesso. È il nostro capitano e referente, ha grande senso di appartenenza. Mi auguro che possa alzare questo trofeo e tanti altri, per la gioia mia che sono un grande tifoso interista e di tutti gli altri tifosi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!