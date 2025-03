Parole, quelle espresse da Marotta durante la giornata dedicata agli Inter Club, che trovano eco in quelle del vicepresidente Javier Zanetti che ai canali ufficiali del club nerazzurro ha detto: "È bellissimo essere qui ed è sempre emozionante vedere questo amore per l’Inter. Essere così numerosi è importante, grazie agli Inter Club abbiamo raggiunto tantissime soddisfazioni".

"Sappiamo che i tifosi ci accompagnano sempre e in questo momento della stagione diventano fondamentali - ha poi continuato il vp nerazzurro -. La prima cosa che mi viene in mente quando penso agli Inter Club risale alla settimana scorsa: durante l'Infinity League a Monaco di Baviera c’erano tantissimi tifosi dell’Inter a sostenerci. C’è grande amore per questi colori ovunque, in tutto il mondo: fa parte della nostra storia e dei nostri valori, è qualcosa di veramente importante. Oltre 50 Club sono intitolati a me, almeno uno in ogni continente, è un legame molto speciale quello che abbiamo: sono qui da tanti anni, l’Inter è la mia famiglia e i nostri valori fanno la differenza. Ovunque ci sentiamo a casa, siamo ben rappresentati".

