Negli scorsi giorni, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, si trovava a Shanghai per presenziare a un evento di Hisense, partner ufficiale del Mondiale per Club 2025. Proprio parlando del torneo nuovo di pacca della FIFA, che andrà in scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, Pupi ha detto: "La vittoria appartiene a coloro che perseguono la perfezione nei dettagli. Il Mondiale per Club non solo porta con sé l'onore dei migliori club, ma diventa anche un legame culturale che collega il mondo. È una competizione destinata a toccare i cuori di centinaia di milioni di tifosi", le parole dell'argentino riportate da Hkcd.com.hk.

