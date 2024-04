Ad Appiano Gentile si respira già aria di derby (e di scudetto). Alla vigilia della sfida col Milan che potrebbe consegnare il ventesimo tricolore all'Inter in caso di vittoria, tanti tifosi nerazzurri e la Curva Nord hanno invaso il Suning Training Centre per far sentire la loro vicinanza nel momento più importante della stagione.

Bandiere, sciarpe, striscioni e cori hanno colorato e ravvivato la Pinetina prima dell'allenamento della squadra, uscita con Inzaghi e il resto dello staff per un saluto: in prima fila i leader storici come Barella, Dimarco, Lautaro e Bastoni. Di seguito il video girato dal nostro inviato.

