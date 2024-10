Autore del gol del momentaneo 2-1, Matteo Cocchi analizza con i cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcIN, la vittoria dell'Inter Primavera sul campo dello Young Boys, la terza su tre partite di Youth League: "Non voglio dare un voto a me stesso, ma la squadra merita un 9, un voto eccellente. E' stata una prova di forza, c'è qualcosa da migliorare ma siamo usciti alla grande dalle difficoltà".

Le difficoltà di giocare sul sintetico.

"Siamo abituati, anche a Milano abbiamo un campo sintetico. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma non vogliamo alibi, abbiamo giocato alla grande".

FcIN - Avete avuto sempre l'impressione di portarla a casa, nonostante l'inferiorità numerica?

"Oddio, non pensavo molto a questo ma a fare il meglio. La sensazione di vincere ce l'avevo, i miei compagni hanno dato tutto".

FcIN - Cosa stai imparando in campo europeo?

"Che non bisogna mai mollare, che bisogna rimanere con la testa sul pezzo".

Un gol e un assist, ti sei accorto che dalla tribuna Baccin ti ha fatto i complimenti?

"Sono molto concentrato durante la partita, non ascolto quello che dicono in tribuna. Ma sono felice mi abbia incitato".

Sei pronto per la prima squadra?

"Penso a lavorare, poi quello che arriva, arriva. Io penso a dare il meglio; se arriverà, sarò felice di sfruttare l'occasione".

Berenbruch e Aidoo in prima squadra è uno stimolo per voi?

"Noi diamo il meglio, il giorno di salire in prima squadra arriverà per tutti. Lo spero".

