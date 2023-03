Grazie alla partnership, basata sull'innovazione e la passione sportiva come valori comuni fondamentali, il marchio HAPPYBET sarà visibile in selezionati paesi europei sui pannelli LED a bordo campo durante tutte le partite casalinghe della squadra nerazzurra allo stadio San Siro di Milano grazie al taglio tecnologia di geolocalizzazione all'avanguardia Digital Overlay®️.

Prosegue e si consolida la partnership tra Inter e HAPPYBET , il brand del Gruppo Snaitech attivo in Germania e Austria. La società di gioco supporterà il club nerazzurro fino alla Serie A 2024- 2025 in qualità di Official Regional Partner.

HAPPYBET è un operatore di scommesse sportive attivo in Austria e Germania. Fondata nel 2017, è stata acquisita nel luglio 2022 da Snaitech, uno dei principali operatori di giochi legali in Italia e parte del Gruppo Playtech. HAPPYBET può contare su 90 dipendenti, 4 sedi principali e circa 130 punti vendita tra Austria e Germania.

Con più di 9.500 giocatori attivi al mese e un forte trend di crescita soprattutto nelle scommesse online, il marchio HAPPYBET è riconosciuto in Germania e Austria come sinonimo di affidabilità, competenza e divertimento nelle scommesse sportive. Nel dicembre 2022, l'Autorità tedesca per il gioco d'azzardo - il Consiglio regionale di Darmstadt - ha rinnovato la licenza per le scommesse sportive di HAPPYBET in Germania fino al 2027.