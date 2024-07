Dopo la firma e l'ufficialità (LEGGI QUI) che ha messo nero su bianco il connubio tra l'Inter e Luka Topalović, il centrocampista classe 2006, arrivato dal NK Domžale, ha espresso tutta la sua gioia per la nuova avventura professionale appena iniziata: "Felicissimo di aver firmato per questo grande club" si legge nel post Instagram da poco pubblicato dallo sloveno, considerato dal The Guardian uno dei 60 migliori giovani talenti nati nel 2006 nel calcio mondiale.

