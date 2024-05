Durante lo speciale 'Intergalactic' lanciato sul canale YouTube della Lega Serie A per celebrare la seconda stella dell'Inter trovano spazio anche delle dichiarazioni inedite di Marcus Thuram, uno dei trascinatori nerazzurri verso il 20° scudetto. Tikus comincia parlando del compagno di reparto Lautaro Martinez: "In campo tutti lo conoscono, è uno dei migliori attaccanti del mondo. Per l’Inter è un leader incredibile, è il nostro capitano e fa la differenza nelle grandi partite. Fuori dal campo è qualcosa di eccezionale, un amico caro e una persona con cui amo passare tanto tempo. Si sacrifica sempre per i compagni, è tra i più importanti nella sua Nazionale e all’Inter. È uno generoso".

Nella sua prima annata all'Inter, il francese è risultato decisivo anche nei due derby contro il Milan. Soprattutto in quello di ritorno che ha consegnato il tricolore al Biscione: "Il derby di andata e di ritorno non li ho vissuti alla stessa maniera: all’andata era una delle mie prime partite all’Inter e la gente non mi conosceva, in quello di ritorno ho sentito il peso della partita tutta la settimana visto il traguardo che potevamo raggiungere vincendo questa partita. Scudetto? È stato un obiettivo e anche un sogno perché quando arrivi all’Inter vuoi vincere trofei, vincerne due è stato un orgoglio e un sogno".

Thuram spende poi parole al miele anche per Hakan Calhanoglu: "Calha è un amico carissimo, è come me: ride sempre, ama ballare. È una persona incredibile. Quando sono arrivato mi hanno detto che prima non faceva il play e che era il suo primo anno, io non ci credevo perché per come gioca e come gestisce la palla è il cuore della squadra. Ci aiuta un sacco: quando Calha va bene, l’Inter va bene".

