Vincenzo Scifo, ex anche di Inter e Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei tanti talenti belgi che stanno arrivando in Serie A. Primo fra tutti, ovviamente, Romelu Lukaku: per lui si tratta di un ritorno in nerazzurro.

Ha visto cosa ha combinato pur di tornare a Milano?

"Non mi ha sorpreso, Romelu è una persona buona, un uomo vero e appassionato: non era felice lì dove stava, cercava solo un posto in cui esserlo, indipendentemente dai soldi. Nella vita si può sbagliare e c’è sempre spazio per riparare a un errore: il periodo al Chelsea lo ha fatto riflettere sul calcio e sulla vita. E poi avete notato quella parola che ha pronunciato?".

Quale?

"”Scusa”. Non è da tutti chiedere scusa ai tifosi, soprattutto se sei un campione affermato. Non sappiamo ovviamente come siano andate le cose lì a Londra, ma quella parola non è banale".