"Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo scudetto, e magari finirà davvero in questo modo, ma io credo che il Milan, perlomeno il Milan visto domenica sera a Napoli, sia in piena lotta". Lo scrive Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport. "Mi si obietterà che nella ripresa il Milan è calato. Però, nonostante abbia commesso l'errore di rimettere in partita gli avversari, non si è disunito e ha cercato con le qualità tecniche e con la forza morale di non andare al tappeto. Quando è una squadra, quando gioca come un collettivo, il Milan è forte e non lo scopriamo oggi. Il problema è che, finora, non sempre ci è riuscito. Il traguardo, piuttosto ambizioso, dev'essere quello di giocare per 90 minuti come ha fatto nel primo tempo di Napoli. Allora si che ci può divertire...".

"Osserviamo il calendario: i rossoneri ce l'hanno migliore rispetto a quelli di Inter e Juve, che tra l'altro dovranno affrontarsi e quindi si toglieranno punti a vicenda. Ma, al di là di questi dettagli, ciò che deve rassicurare i milanisti è la capacità di reazione del gruppo. Magari la lotta-scudetto si ridurrà a un duello tra Inter e Juve, ma io il Milan, oggi, non lo trascurerei", conclude Sacchi.