"Suggerisco tre parole che, a mio avviso, definiscono perfettamente l’Inter: forza, esperienza, tecnica. Potrei aggiungerne altre, ma credo che il senso della squadra di Simone Inzaghi stia soprattutto in questi termini". Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, si arrende allo strapotere nerazzurro. Un'ondata talmente devastante che è riuscita a convincere perfino l'ex c.t. azzurro.

"Contro la Roma, all’Olimpico, e dunque in una trasferta tutt’altro che semplice, ha dato una dimostrazione di grande compattezza, di notevole maturità e di spirito di sacrificio - si legge -. La forza, l’esperienza e la tecnica dei ragazzi di Inzaghi, unite a un gioco che, via via, sta diventando sempre più “europeo”, hanno fatto la differenza. Adesso si sentenzierà che, con questo successo, l’Inter ha ammazzato il campionato e si è presa mezzo scudetto. Aspetterei prima di esultare, perché il calcio mi ha insegnato che tutto è possibile e che, prima o poi, arrivano anche i momenti delicati e bisogna essere pronti per affrontarli".

"Sono convinto che, se proseguirà su questa strada, l’Inter potrà raggiungere grandi traguardi sia in Italia sia in Europa. Simone Inzaghi, in questo ultimo periodo, ha fatto notevoli passi in avanti: prima era un tattico, adesso si sta evolvendo e si sta avvicinando a quella figura di stratega che è necessaria se si vuole conquistare la Coppa dei Campioni. L’Inter mi sembra un blocco molto unito che va avanti seguendo un chiaro disegno tattico: c’è un progetto, insomma, ci sono idee, e queste alla lunga fanno la differenza", sottolinea Sacchi.

