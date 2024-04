Parlando in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset, Roberto Baggio ha applaudito l'Inter per la sua cavalcata trionfale in campionato: "Sta per vincere uno scudetto meritato, è la squadra che ha fatto meglio e ha giocato meglio. Lautaro Martinez ha fatto un campionato incredibile".

Passando al Milan, Baggio si è anche soffermato sulle critiche a Rafael Leao: "È il destino di chi a volte fa la differenza, sarai sempre discusso, nel bene come nel male". Infine, sulla Nazionale di Spalletti verso Euro 2024: "Vedo bene l'Italia, Luciano ha la possibilità di fare un bel torneo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!