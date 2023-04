Il ricorso dell'Inter per la squalifica di Romelu Lukaku è stato respinto dalla Corte sportiva d'Appello della FIGC. Un fatto grave anche per Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International, agenzia che cura gli interessi di Big Rom e che ci tiene a far sentire la sua voce.

"È preoccupante leggere che la Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC abbia deciso di confermare la squalifica di Lukaku - si legge su Twitter -. Tutto questo dimostra che deve essere fatto di più a tutela dei giocatori in campo da parte degli organi calcistici. Questo alimenta ulteriormente il nostro desiderio di cambiamento. Roc Nation non rinuncerà a questa battaglia. Continueremo a sfidare le autorità su tutti i fronti. Quando è troppo è troppo".

A statement from Michael Yormark, President of Roc Nation Sports International. pic.twitter.com/iAnWG2UheT — Roc Nation Sports International (@RocNationSI) April 21, 2023

