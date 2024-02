Nel secondo episodio di Frog Talks, Andrea Ranocchia intervista Alessandro Bastoni e racconta un aneddoto importante sulla sua carriera. "Nel 2014 stavo per andare alla Juve, ero in scadenza e non sapevo cosa sarebbe successo. Chiamando un po' di amici, una cosa che mi è sempre rimasta impressa è che Stankovic mi disse: ' Puoi scegliere quel che vuoi fare perché la carriera è la tua, ma se vinci all'Inter rimane per sempre. Se vinci alla Juve è la Juve che vince'. Mi ha fatto scattare qualcosa...".

Tante le considerazioni nel corso dell'intervista. "Quell'anno abbiamo vinto lo scudetto ma non c'era il pubblico. Ed è mancato tanto, perché anche adesso vi spinge", dice Ranocchia parlando a Bastoni. "Simone è perfetto per questa squadra - analizza ancora - E secondo me in quella finale di Champions avete capito che potete giocarvela con tutti. Siete arrivati non alla pari con loro perché era il City, ma avete fatto una partita incredibile".

Rivolgendosi ancora all'ex compagno di squadra, Ranocchia afferma: "Mi dicono che hai fatto un bel salto di qualità caratterialmente. Il tuo percorso naturale è questo, anche solo cominciare a riprendere quelli che arrivano e creare l'impostazione che si è vista negli ultimi anni: dove va deve vincere e giocare bene. La mia vita adesso? Oltre al podcast, mi godo la famiglia. Mi sto organizzando i viaggi per l'estate. Mi sono distaccato dal mondo calcistico. L'Inter la seguo e la vedo sempre. Ci si scambia messaggi, ma è un'altra vita. Riparti da zero e devi ricostruirti. Pentito di aver smesso presto? No, l'unica cosa che mi manca sono gli spogliatoi, gli scherzi, la condivisione. Il resto sinceramente no. Il ritiro è anche divertente, ma mi rendo conto che quando vado in palestra la propensione alla fatica non c'è più. Mi chiedo come ho fatto a sopravvivere ad anni e anni di distanze e di altre cose. Ti restano però i rapporti. La difficoltà è ricostruirti da zero, ma se hai altri interessi, la famiglia dietro...".