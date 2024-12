Andrea Ranocchia analizza dagli studi Mediaset, nel post-partita di Inter-Udinese, la prestazione dei nerazzurri. "La squadra è stata in controllo e Inzaghi ha avuto buone risposte da chi ha giocato meno, qualificandosi ai quarti di finale. Una cosa non secondaria perché anche la Coppa Italia è un obiettivo".

Tra i giocatori che hanno disputato la gara dal 1' c'è Josep Martinez. "Il ruolo del portiere è quello più sfigato, si è preso spazio e ha risposto bene. Non è facile non giocare mai ed entrare titolare in quel ruolo".

