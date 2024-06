"Sto benissimo, ho lavorato duro dopo l’infortunio". Ha esordito così l'ex esterno dell'Inter, oggi allo Spalato, Ivan Perisic a Sky Sport, dove il classe '89 ha espresso tutta la sua gioia per essere tornato a vestire la maglia della Croazia dopo l'infortunio. "Finalmente sono qua, sono pronto ad aiutare la squadra. Non abbiamo fatto bene alla prima partita ma abbiamo altre due occasioni per passare il girone, ma dobbiamo giocare meglio" ha detto l'ex 44 nerazzurro che ha lanciato la sfida all'Italia e agli ex compagni Barella, Bastoni e Darmian.

Cosa è successo nel rigore contro la Spagna? Eri molto arrabbiato...

"È andata come è andata. Non mi piace parlare del passato, sono entrato qualche centimetro più veloce di quanto avrei dovuto e per questo è stato annullato. Peccato che non abbiamo fatto gol alla fine, però secondo me abbiamo sbagliato nel primo tempoe sobbiamo migliorare questo se vogliamo ottenere qualcosa in più".

Sull'Italia, avversaria della Croazia. E un parere su Spalletti.

"Non è la prossima partita, dobbiamo concentrarci su quella di domani e vincerla e dopo possiamo parlare dell’Italia. Però posso solo fargli i complimenti, ho visto la loro vittoria contro l’Albania. So come lavora mister Spalletti, è un allenatore top in una squadra top e possono fare grandi cose di nuovo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!