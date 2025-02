Acerbi migliore in campo per la Gazzetta dello Sport. Il difensore centrale riceve un 7 in pagella: "Almeno fino al vantaggio dell’Inter è l’unico interista che gioca ai livelli abituali. Stravince il duello con Pinamonti, decisivo nella chiusura su Miretti".

Molto bene, ovviamente, anche Lautaro (6,5): "Mette la testa e causa la deviazione di Masini: doppia cifra raggiunta. Prestazione faticosa, senza mai un appoggio da Correa o Taremi. Si divora il 2-0 nel finale".

Da evidenziare anche la prova tra i pali di Martinez (6,5): "Fatica a buttar via l’emozione, ritarda un po’ i primi rinvii, poi si scioglie. Un solo vero intervento ma decisivo, quando blocca il colpo di testa di Ekuban. Bene l'ultima uscita".

Non bene Mkhitaryan (5): "Mai visto così giù: sbaglia più palloni nel primo tempo che in tutto lo scorso campionato. Prova ad accelerare, ma le gambe non rispondono mai".

Come l'armeno, tra i peggiori anche Correa (5). Bocciati col 5,5 Dimarco, Asllani e Taremi. Per il resto, sufficienti Pavard, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski e Calhanoglu. Senza voto De Vrij e Darmian.