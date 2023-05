Jesus Gil Manzano ha gestito la partita più importante della sua carriera tenendo in tasca i cartellini. "Troppo permissivo", secondo il Corriere dello Sport.

"Theo, ad esempio, meriterebbe due volte l’ammonizione nel primo tempo, così come Dumfries; graziati pure Tonali (simula) e Dzeko (calcione da dietro). Gli ammoniti - dopo 45’ di botte - sono Krunic (proteste), Mkhitaryan (gomitata) e poi Tomori nella ripresa. Altro episodio: Krunic colpisce Bastoni sul fianco a gioco fermo, l’arbitro neppure se ne accorge ma ci stava il penalty...". E Munuera al VAR? "Ottimo su Kjaer-Lautaro, sorvola sul colpo di Krunic ritenendolo erroneamente un contatto “da marcatura”". Sbagliando di grosso, aggiungiamo noi. Peraltro, non era a gioco fermo come scrive il quotidiano romano: la palla era in area, già calciata dalla bandierina...

