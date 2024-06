Ritorno da trionfatore in quel di Grosio, nel cuore della Valtellina, per Mattia Mosconi. L'attaccante dell'Inter Primavera, protagonista con la maglia dell'Italia nella conquista dell'Europeo Under 17, una volta tornato a casa ha espresso le proprie emozioni ai microfoni de La Provincia Unica TV: "E’ una sensazione meravigliosa, ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto pur sapendo che abbiamo scritto un pezzo di storia del calcio italiano. Mi sono arrivati tantissimi complimenti: dai miei compagni di squadra delle giovanili del Grosio con i quali siamo sempre in contatto nonostante i miei impegni a Milano al Nazionale dell’Inter Federico Dimarco, che prima della partenza mi aveva predetto che sarei tornato vincitore. Dedico il successo alla mia famiglia per tutto il supporto che mi ha sempre dato e continua a darmi, a tutto lo staff della Nazionale, ai miei compagni di squadra".

Mosconi tornerà solo brevemente nel suo paesino d'origine perché ci sono ancora gli impegni di campionato con l’Inter Under 17 e Under 18: "Mi piacerebbe vincere anche con la mia squadra di club. Ovvio che dopo l’exploit degli Europei gli avversari avranno ancora più attenzioni nei miei confronti".

