Adesso c'è anche la data nella quale l'Inter e le altre 31 partecipanti al primo Mondiale per Club allargato sapranno quale sarà il loro cammino nella competizione: l'appuntamento è stato fissato alle 19 ora italiana di giovedì 5 dicembre a Miami, sede della partita di apertura della competizione. L'evento sarà trasmesso in tutto il mondo tramite FIFA.com, FIFA+ e canali di supporto. Tutti i 32 club per la nuova Coppa del Mondo per Club FIFA saranno noti entro il momento in cui il sorteggio verrà effettuato a Miami, visto che la storica finale tutta brasiliana di Copa Libertadores tra Clube Atlético Mineiro e Botafogo a Buenos Aires si giocherà sabato 30 novembre.

La FIFA ha recentemente rivelato i 12 stadi per il torneo, ha confermato l'Inter Miami CF come penultimo club a qualificarsi come invitato dopo la campagna di stagione regolare MLS da record della squadra di Lionel Messi (che però è stata eliminata ai playoff), ha annunciato che il Seattle Sounders FC giocherà ciascuna delle sue partite della fase a gironi nel suo fortino del Lumen Field, che il torneo inizierà a Miami all'Hard Rock Stadium domenica 15 giugno 2025 e ha svelato Hisense come primo partner ufficiale in un evento a Shanghai.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!