"Oaktree confermerà la dirigenza, non commetterà l'errore del Milan con Maldini e Massara". Così Marco Materazzi alla Gazzetta dello Sport per parlare della transizione da Zhang al fondo americano.

Materazzi, ci racconti le prime impressioni dopo il cambio di proprietà dell'Inter.

"Un peccato perché Suning ha costruito e vinto tanto. La cosa positiva è che sembra rimanga lo stesso management, anche perché sarebbe un errore fatale cambiarlo".

Oaktree però è un fondo che deve far rendere l'asset a livello finanziario.

"Ma l'Inter sta facendo bene non soltanto sul fronte sportivo. E poi anche a Liverpool è entrato un fondo che poi ha vinto tutto quello che si poteva".

Un messaggio per Steven.

"Grazie per avere mantenuto le promesse. Aveva detto che voleva portare l'Inter sul tetto d'Europa e del Mondo. C'è quasi riuscito... Tanto di cappello per quanto è stato fatto".

I tifosi sono in apprensione per i rinnovi di tre colonne come Inzaghi, Barella e Lautaro.

"L'importante è che ci sia chiarezza. Una volta che c'è quella sono sicuro che i miei capitani Lauti e Nicolò non avranno problemi ad aspettare un passaggio societario che va fatto con i giusti tempi tecnici. Non è colpa di Antonello, Marotta o Inzaghi se trattative congelate in attesa del rifinanziamento ora rischiano di allungarsi ulteriormente a causa degli sviluppi societari. Mi sembra di capire che tutte le parti sono già d'accordo e che ci sia la volontà comune di andare avanti insieme. Se fossi uno dei due, avendo chiaro quanto la chimica che si è creata con la società, l'allenatore, i compagni e soprattutto i tifosi sia veramente unica. Un margine di attesa lo offrirei alla mia squadra del cuore. Anche perché loro con tutto il rispetto non si chiamano Milan, come Skriniar".