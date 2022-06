Il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è affare ormai fatto. La conferma arriva da Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, stasera protagonista dell'evento 'Ricordo Candido Cannavó 2022': "Stiamo lavorando molto per allestire una squadra competitiva, l'Inter è una grande società con un palmares ricco di successi e con tanti trofei conquistati - le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com -. Abbiamo milioni e milioni di tifosi e credo meritino davvero una squadra all'altezza di questo: al di là delle difficoltà che possono esserci, il manager calcistico non deve mai aver paura di mantenere l'asticella molto alta. Bisogna avere il coraggio di tentare tutte le strade per poi ottenere il massimo. Tra questi ci sono obiettivi molto importanti, forse uno l'abbiamo centrato: non possiamo ancora ufficializzarlo, sarà questione di ore o meglio di qualche giorno. Ed è un obiettivo che sicuramente ci lusinga molto, si tratta del ritorno di un giocatore che ha fatto molto bene da noi e saremmo molto contenti di potercelo riportare a casa".