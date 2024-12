Arriva la prima pillola dello speciale realizzato da Sky Sport con Beppe Marotta, un consuntivo sul 2024 dell'Inter che andrà in onda in forma integrale a Natale: "Nel mio cammino ho vissuto esperienze di tanti presidenti e modelli di gestione - le parole del presidente nerazzurro -. Io sono amante del mondo del calcio e dello sport, la passione è quella che mi stimola, l'adrenalina della partita non te la dà niente e nessuno. Nello sport bisogna esser ambiziosi, nell'ottica di un cammino vincente e pieno di risultati per l'Inter. La storia e il palmares di questa società ci dice che i trofei vinti sono tanti, si deve fare ancora molto di più. Il 2024? E' stato l'anno dell'Inter, in cui c'è stata l'operatività di Giuseppe Marotta".

