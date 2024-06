Regalo per Steven Zhang che dalla lontana Italia ha ricevuto un pensierino speciale da parte di tifosi speciali. "Grazie presidente dai tuoi piccoli amici della scuola dell’infanzia Bregnano-Como. Ci hai regalato tante emozioni, non ti dimenticheremo mai. Con te 7 grandi vittorie, we love you” si legge nel breve ma significativo disegnino recapitato all’ex presidente nerazzurro.

Giornata di regali per Steven che, insieme alla lettera dei 'piccoli amici' della scuola dell'infanzia, riceve anche la maglia celebrativa della seconda stella con le firme sopra di una parte dei dipendenti di casa Inter ai quali scrive: "Ragazzi il mio cuore rimane dove deve stare. Grazie" si legge nella storia Instagram pubblicata.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!