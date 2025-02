Il quotidiano croato Sportske Novosti racconta quest'oggi nei dettagli quella che è stata la prima giornata italiana di Petar Sucic, il giocatore che a partire dal mese di giugno vestirà la maglia dell'Inter. Sucic è arrivato a Milano tramite un volo privato mandato dalla stessa Inter a Zagabria: con lui erano presenti i suoi agenti Tomislav Živko e Ivica Džidić, i suoi genitori e la sua fidanzata. Appena arrivato, Petar si è sottoposto subito a una visita medica, che superò con il massimo dei voti. Un esame approfondito dimostrò che Sučić era completamente sano e che l'infortunio al piede subìto nelle scorse settimane era completamente smaltito. I medici italiani hanno elogiato il servizio medico della Dinamo, che ha svolto evidentemente un lavoro eccellente. Si fidano completamente di lei, ad esempio non hanno dato istruzioni particolari all'Inter su come lavorare con Sucic finché non passerà all'Inter. Oltretutto, l'Inter ha dichiarato che l'operazione è stata eseguita in modo ideale, al massimo livello mondiale; i medici nerazzurri erano poi particolarmente soddisfatti del fatto che durante l'intervento sia stata inserita una "vite" nell'osso, poiché l'identico infortunio di Lautaro Martinez è stato trattato nello stesso modo, il che si è rivelato una soluzione ideale.

Dopo aver completato con successo la visita medica, Petar è andato nella sede di Viale della Liberazione. Lì è stato accolto praticamente da tutti i vertici del club, dal presidente Giuseppe Marotta, dal vicepresidente Javier Zanetti fino all'intero consiglio di amministrazione... Petar ha poi firmato il contratto, ha scattato tutte le foto possibili, ha filmato e ha parlato con le persone del club. Successivamente la spedizione arrivata da Zagabria ha assistito alla partita Inter-Fiorentina. E quanto rispetto l'Inter mostri per Sucic lo dimostra il gesto di assegnare un intero sky box di San Siro alla delegazione. Terminata la giornata, Sucic è tornato a Zagabria per tornare a lavorare per la Dinamo, con l'obiettivo di tornare quanto prima a disposizione di Fabio Cannavaro.

