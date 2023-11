Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, si racconta in un'intervista al portale serbo Mozzart Sport. Parlando ampiamente della sua esperienza in Serie A. Quando gli viene chiesto qual è stato l'attaccante che lo ha messo maggiormente in difficoltà, Milenkovic non ha dubbi nel fare un nome: "Lautaro Martinez. Perché? Perché può segnare da qualsiasi posizione. Non puoi lasciargli un metro. Se decidi di lasciargli spazio, ti castiga. Ha quelle gambe esplosive come se contenessero della dinamite. È forte, agile, vede il gol e può segnare con ogni tiro... È molto imprevedibile da difendere. Ci sono giocatori dei quali conosci i movimenti e sai cosa possono fare in determinati momenti. Lui non è così ed è questo che lo rende un giocatore di altissimo livello. Molto difficile da difendere".

Parole che potrebbero non fare piacere a Zlatan Ibrahimovic: "Lui è una storia speciale, ma non ho nemmeno giocato tante partite contro di lui: ci siamo affrontati solo due volte, non ho passato nemmeno molti minuti a duellare con lui. Lautaro per me è più difficile perché ci siamo affrontati più di una volta. Ci ha anche segnato tanti gol".

