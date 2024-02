La Serie A vuole cambiare volto. Intervenuto nella consueta conferenza stampa a margine dell'assemblea di Lega, il numero uno di Via Rosellini Lorenzo Casini, oltre a ufficializzare l'accordo con Eni come nuovo naming sponsor del campionato e le novità sul fronte diritti televisivi, ha svelato che i club del massimo campionato hanno iniziato a valutare un percorso che porti ad un nuovo modello di Serie A: "L'assemblea ha deciso di iniziare un percorso di valutazione di un meccanismo di autonomia simile al modello della Premier League inglese. Nella prossima assemblea si porterà avanti questo lavoro di studio".

Valutate di uscire dalla Federcalcio?

"La Premier tecnicamente non è fuori dalla Federazione, si è comunque all'interno di un sistema federale. Quello che la Premier ha di diverso è un modello organizzativo diverso, collegato al peso economico. Quello che è emerso è che attualmente il sistema organizzativo non riconosce alla Serie A il peso che dovrebbe avere in relazione al peso economico".

Quali riforme farebbe la Serie A senza la FIGC?

"Ci sono tante questioni. Le regole del gioco non vengono toccate, chiariamo subito. Dopodiché si può sperimentare, come sapete la Serie A spesso lo ha fatto. Poi ci sono tutta una serie di decisioni che riguardano non solo il campionato a livello organizzativo e di calendario, che comunque oggi è sempre sottoposto ad approvazione. C'è un tema che riguarda anche singole decisioni, come quelle sulle liste delle squadre, o le regole su extracomunitari, sui vivai: tutto quello che oggi è deciso dal consiglio federale domani potrebbe vedere la Serie A maggiormente autonoma in queste decisioni".

Su quali temi vorreste decidere di più?

"Vorremmo riconosciuta l'importanza dell'autodeterminazione, non c'è un tema di contrapposizione e non vogliamo contrapporci a nessuno. Vogliamo migliorare il sistema".

Come commenta le parole di Laporta?

"La Superlega non c'entra nulla, non a caso si è parlato di modello inglese. Si tratta di riequilibrare la Serie A su un modello organizzativo diverso. Oggi non se n'è parlato, poi i club citati hanno rilasciato dichiarazioni individuali mi pare".

Se non doveste trovare spazio d'ascolto all'interno della FIGC si paventa la possibilità di una fuoriuscita?

"È tutto prematuro. Oggi è emerso questo, durante l'assemblea, a conferma di un comune sentire di tutte le squadre, che hanno sentito la necessità di andare verso un percorso ulteriore".

