Ultima amichevole della pre season per l'Inter. Dopo la sconfitta di Monza contro l'Al-Ittihad, i nerazzurri faranno visita al Chelsea domenica 11 agosto con calcio d'inizio fissato alle ore 16. Il match verrà trasmesso in diretta da DAZN e Inter TV. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!