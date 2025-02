Magari l'effetto Inter ha contribuito, non si potrà mai avere la certezza. Però sui numeri c'è poco da aggiungere e Betsson, il gruppo svedese attivo nel settore delle scommesse online e da questa stagione main sponsor nerazzurro (attraverso Betsson Sport), ha registrato nel 2024 risultati estremamente positivi. Il player, come da lui stesso reso noto attraverso un comunicato, ha chiuso l'anno con ricavi complessivi per 1.106,6 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto all’esercizio precedente e con una crescita organica del 41%. L’utile netto è stato di 183,7 milioni di euro e l’utile per azione è pari a 1,32 euro.

"Guardando al 2024, possiamo affermare con certezza che è stato l’anno migliore di sempre per Betsson, in cui abbiamo consolidato ulteriormente la nostra posizione di leader globale nel settore del gaming e delle scommesse. L’anno è stato caratterizzato da una forte crescita, maggiore redditività e investimenti strategici in linea con i nostri obiettivi di lungo termine e con la nostra visione di offrire la migliore esperienza di gioco del settore", ha commentato il CEO Pontus Lindwall.

Va ricordato che in base all'accordo di sponsorizzazione Betsson versa annualmente nelle casse nerazzurre circa 30 milioni di euro.

