"Missione compiuta per Tonali al Newcastle? A rispondere è l'agente del giocatore, Giuseppe Riso, che al ritorno dall'Inghilterra ha risposto ai giornalisti presenti in aeroporto: "Ancora no, manca ancora qualche giorno, ancora qualcosina" ha detto a proposito del trasferimento del numero 8 del Milan in Premier League. Ma i riflettori non sono solo sull'ex Brescia, e "adesso si pensa al futuro di Frattesi? - viene incalzato -, Abbiamo già iniziato gli appuntamenti, vediamo in questi giorni quali club se lo possono permettere, poi raggiungerò Davide e deciderà lui".

È l'Inter la squadra che ha scelto?

"Non la posso dire prima".

Il Milan sfrutterà i soldi di Tonali per inserirsi?

"Credo proprio di sì, mi sembrano molto concentrati su di lui e sul costruire per il futuro".

Quanto costa?

"Con Carnevali non è facile in quanto a cifre, ci stiamo lavorando".

