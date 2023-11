Dura la vita di Julian Alvarez che, tra club e Nazionale, deve sgomitare con gente del calibro di Erling Haaland e Lautaro Martinez per conquistarsi un posto al sole, tra i titolari. L'Araña, però, ha dimostrato di saper stare eccome al livello di questi due mostri sacri dell'attacco, per esempio rubando il posto al Toro al Mondiale in Qatar, poi vinto dall'Argentina, ma anche dividendo il reparto con il cyborg norvegese nella cavalcata verso il Treble del Manchester City: "Lautaro è incredibile come Haaland, ha segnato tanti gol anche con l'Inter. Ogni stagione è sempre lì, nella scorsa è anche arrivato in finale di Champions League - le parole dell'ex River Plate a ESPN -. Dico sempre che giocare e allenarsi con i migliori ti fa migliorare, ti fa imparare tante cose. È un sogno per me essere in mezzo a questi giocatori, in questo modo posso crescere sia dal punto di vista calcistico che umano".

