Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi commenta così il match vinto oggi in rimonta sul campo dell'Udinese che avvicina ulteriormente il tricolore per i nerazzurri: "Il cuore e la spinta dei tifosi sono gli ingredienti fondamentali di questa partita, i tifosi sono stati magnifici dall'inizio alla fine per ottenere questa vittoria che per noi è importantissima. Abbiamo incontrato una squadra fisica, con qualità. Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà che ci sono state, ma la squadra è stata bravissima".

Inzaghi analizza poi la stagione della squadra fin qui: "L'ho detto prima, hanno messo un grandissimo cuore. 26 partite su 31 si vincono tutti insieme, i ragazzi stanno mettendo in campo da luglio un grandissimo cuore in ogni allenamento. In gol per 31 partite? Bisogna fare solo i complimenti, devono continuare così. Non ci sono tabelle e record che tengano, dobbiamo pensare solo a lavorare e a fare risultati".