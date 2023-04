Dopo il triplice fischio del Castellani, Simone Inzaghi si sofferma davanti alle telecamere di DAZN per analizzare a caldo la prestazione dell'Inter contro l'Empoli: "Nel primo tempo avevamo il predominio ma eravamo anche prevedibili, sapevamo che potevamo fare meglio nella gestione e nel possesso - ammette il tecnico nerazzurro -. Nel secondo tempo il gol di Romelu ci ha favorito, ma abbiamo fatto un'ottima partita a 72 ore dal Benfica che ci aveva portato via tante energie".

È la risposta che si aspettava?

"Assolutamente, ottima risposta e bellissimi segnali. Chi non giocava da un po' ha risposto alla grande ma non avevo dubbi, ho cercato di alternarli. Ci prendiamo questa vittoria importante che ci voleva. Questa era la settimana in cui le squadre che hanno giocato nelle coppe potevano recuperare, ma abbiamo una semifinale e cercheremo di fare al massimo in Coppa Italia contro la Juventus".

Quanto è importante avere il vero Lukaku?

"Importantissimo, l'avevamo preso per questo. Sappiamo quanto abbiamo sofferto noi e lui, nel calcio ci sono imprevisti. Lui sta lavorando bene come gli altri attaccanti, per un allenatore è bello avere un problema di abbondanza".

Ora Lukaku la mette in difficoltà nelle scelte?

"No, è un bel problema che voglio avere in tutti i reparti. Per la squalifica tolta sono contento per il ragazzo e per la Federazione che ha fatto un grande gesto per il sistema e per i giovani che seguono il calcio".

Nel secondo tempo c'è stata più pressione e un giropalla più veloce.

"Deve esserci sempre, trovavamo una squadra che ci aspettava. Con la circolazione più veloce abbiamo saltato la prima linea e tutto poi diventa più semplice".

Come si approccia un allenatore alle settimane che avvicinano alla semifinale di Champions?

"Sarà una sfida importante, con una finale in palio nella torneo più importante d'Europa. Prima però abbiamo tante altre sfide da affrontare e non abbiamo neanche il tempo di pensare troppo in là. Domani siamo in campo e il giorno successivo sarà già in rifinitura: il calendario è questo ed è folle, ma non dobbiamo avere alibi. Bisogna essere più forti di tutto".

Quando Lukaku e Lautaro giocano insieme sembra che si aspettino l'uno con l'altro, sembra di tornare ad una coppia fantastica.

"Assolutamente. Lukaku aveva riposato per 72' con il Benfica e Lautaro per 60' con il Monza e oggi, mentre Dzeko e Correa non tirano mai indietro il piede. Cerco sempre di scelgliere per il bene dell'Inter".

Calhanoglu e Brozovic li rivedremo insieme anche contro la Juve?

"Hanno dimostrato nella cavalcata dell'anno scorso che possono giocare insieme. Poi abbiamo Barella, Mkhitaryan, Gagliardini, ma anche Asllani che sa crescendo. Spero di averli tutti a disposizione".

