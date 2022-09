Serve un episodio per togliere il tappo al match: al 61esimo, Bianca Fallico commette un plateale fallo di mano su azione di corner, inevitabile calcio di rigore trasformato da Tatiana Bonetti. Nemmeno 60 secondi dopo, ancora Bonetti lancia in avanti per Tabitha Chawinga che come una pantera è pronta a piombare sull'errato disimpegno di Elena Pisani, anticipare con un'unghiata l'uscita del portiere Amanda Tampieri e poi appoggiare comodamente nella porta sguarnita il suo quarto gol in quattro partite. Il resto, a parte un rischio su errore di valutazione di Durante del quale però non approfitta Gago colpendo l'esterno della rete, è normale amministrazione per le nerazzurre, che incamerano questo successo che le proietta in vetta alla classifica da sole.