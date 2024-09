Grande partita dell'Inter in casa del Manchester City, come dimostra anche una statistica evidenziata da Opta. I nerazzurri hanno tirato dieci volte nel primo tempo all'Etihad Stadium: è la prima squadra a riuscirci in Champions League nello stadio dei Citizens dal febbraio 2017, quando il Monaco fece lo stesso tirando appunto dieci volte.

10 - Internazionale had 10 shots in the first half against Man City; the first opposing side to have 10+ shots in the opening half of a UEFA Champions League game at the Etihad since Monaco in February 2017 (also 10). Unfazed. #UCL