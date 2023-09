Bisogna ammetterlo: la dormita sul gol di Rafael Leao che aveva permesso all'Inter di riaprire i giochi aveva creato un po' di panico tra la tifoseria, alle prese con un inedito per questa stagione come il primo gol subito da Yann Sommer. E invece, a parte un piccolo sbandamento successivo alla rete, i nerazzurri sono usciti da questa esperienza ulteriormente inferociti e con il sangue agli occhi, e allora per il Diavolo rossonero non è rimasto altro che invocare pietà. Sembravano però non sentirci da quell'orecchio Lautaro Martinez e compagni, che hanno continuato a imperversare dalle parti di Mike Maignan senza volerne sapere di fermarsi. Henrikh Mkhitaryan si mette l'abito delle grandi occasioni e trova la doppietta su assist del Toro, poi Hakan Calhanoglu firma la sua ennesima vendetta dal dischetto e nel recupero di un match entrato molto presto in garbage time, è arrivata anche la ciliegina di Davide Frattesi, che entra in area sul lancio di un inarrestabile Mkhitaryan e maramaldeggia su un Milan distrutto, annientato, annichilito dalla preponderanza interista. Primato in classifica a punteggio pieno, cinque reti segnate dopo le quattro alla Fiorentina, un solo gol subito, tanti sorrisi: nemmeno la pioggia riesce a togliere un sorriso grande così al gruppo di Inzaghi.

