Ci ha provato eccome l’Inter Under 20, ma di fronte alla difesa corazzata della Juventus c’è stato poco da fare. I nerazzurri devono accontentarsi di un 1-1 che muove poco la classifica della squadra di Andrea Zanchetta, che può portare a casa comunque la generosità messa in campo dai suoi ragazzi come nota positiva. Di seguito, elenchiamo il migliore del match e le note più positive e quelle meno brillanti.

RISING STAR

GIACOMO DE PIERI – Sembra quasi venire a noia dirlo, ma anche questa volta l’esterno trevigiano è stato il giocatore che maggiormente si è messo in luce. Una costante spina nel fianco della corsia di sinistra bianconera con le sue incursioni sempre pericolose, a volte vicino anche alla gloria personale, sempre presente e propositivo. Quasi l’emblema della giornata nerazzurra: creato tanto, ma purtroppo non è mai riuscito a completare fino in fondo la sua opera.

UP

MIKE AIDOO – Quando la Juve prova a fare male, prova a privilegiare la sua fascia di competenza con le iniziative di Merola in primis. Prova in crescendo per l’esterno nerazzurro, attento in copertura nel primo tempo e poi decisamente portato alla proiezione offensiva nel secondo, come se si facesse trascinare su quella corsia da De Pieri che spesso asseconda in sovrapposizione. Grandi sgroppate e moto perpetuo, decisamente una giornata di grande verve.

LUKA TOPALOVIC – Per il bel gol, che assegniamo a lui anche se non è ancora definitivamente chiaro se Mattia Mosconi abbia messo la zampa prima o dopo che la palla abbia varcato la rete. Ma anche per la qualità a centrocampo, per altre iniziative interessanti e anche per l’aiuto dato in fase difensiva quando è servito.

THOMAS BERENBRUCH – L’uscita dal campo dopo un’ora sarà stata dettata dall’ammonizione, un po’ come ha abituato a fare Simone Inzaghi al piano di sopra? La mezzala fornisce comunque una prova di sostanza con alcune belle intuizioni.

DOWN

MATTEO COCCHI – Diciamo un 'down' parziale, perché rimane una macchina da assist e da corsa implacabile, anche se non sempre i suoi palloni sono arrivati precisi ai compagni. A tratti però si rende protagonista di alcune giocate azzardate che non pagano dividendi e a volte lo portano a rischiare qualcosa di troppo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!