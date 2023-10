Si attesta oltre i 60mila il dato dei biglietti venduti per la partita di domani sera di Champions League tra Inter e Benfica. Non ci sarà quindi il tutto esaurito, ma si prospetta comunque una presenza importante di sostenitori nerazzurri: a oltre 24 ore dall'inizio del match, e con i tagliandi ancora acquistabili on line, l'obiettivo è raggiungere e superare quota 65.000. Al netto dell'assenza di tifosi del Benfica che devono scontare un turno di assenza forzata in un match europeo in trasferta.

