Ex Inter ed ex Arsenal: Lukas Podolski, oggi 39enne, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del match di domani sera al Meazza.

Lukas, firmerebbe ancora per i nerazzurri?

"Forse non accetterei. Nulla contro l’Inter, sia chiaro, è un club di primo livello, ma trasferirsi durante la stagione non è una buona idea. Bisogna adattarsi a un nuovo campionato, a un nuovo Paese...".

Domani che partita sarà?

"L’Arsenal negli ultimi anni ha fatto grandi cose. Non ha vinto la Premier, ma ha predicato calcio e continua a farlo. Sarà una sfida top. Non la classica partita da prima fase, ecco. Vale molto di più".

Un anno fa disse che l’Inter era inferiore solo al City e al Real. Lo pensa ancora?

"Aggiungerei Barça e Bayern, poi sì, ci sono i nerazzurri. Possono qualificarsi agli ottavi con facilità. Lì davanti sono forti".

Che cosa la convince di Thuram?

"Lo conosco fin da quando giocava in Germania, ma ora è diventato un bomber. E non è facile strappare la scena a uno come Lautaro. Inzaghi, quando deve schierare la formazione, non ha particolari problemi. Questo è il livello dell’Inter. Avere due punte così forti titolari".

Lautaro 7o al Pallone d’oro. Meritava di più?

"Di premi simili non mi è mai importato molto. C’è molta “politica” intorno a chi trionfa o chi giudica. In passato diversi giocatori avrebbero meritato di vincere, e invece non l’hanno fatto. Per me conta la squadra, il collettivo, e Lautaro resta un top".

Chi sarà il protagonista?

"Thuram. L’Arsenal una punta così non ce l’ha. C’è Havertz, è vero, ma non è un numero 9".

Meglio l’Arsenal o l’Inter?

"Difficile dirlo. L’Inter è l’Inter. La filosofia di Inzaghi è nota a tutti, ma se devo scegliere uno stile che mi strega opto per Arteta. Amo ciò che riesce a trasmettere quando i Gunners giocano a calcio".

