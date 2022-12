Il fatto che la Croazia abbia deciso di tenere fuori Marcelo Brozovic dalla 'finalina' di oggi con il Marocco rappresenta una boccata di ossigeno per l’Inter e per S imone Inzaghi , in apprensione dopo che il centrocampista nella semifinale con l’Argentina aveva avvertito un fastidio ai flessori della coscia sinistra (lo stesso muscolo interessato dallo stiramento che lo ha già tenuto ai box per un mese e mezzo tra il 25 settembre.

Come si legge oggi sulle pagine di Tuttosport, "gli esami strumentali effettuati da Brozovic non hanno evidenziato lesioni al muscolo (si tratta di semplice affaticamento), ma - visto il precedente - non verranno corsi rischi, come prova il fatto che ieri l’interista abbia saltato la rifinitura (al suo posto giocherà Majer ). L’Epic nerazzurro tornerà a disposizione dopo Santo Stefano e, se il problema sarà perfettamente smaltito (come tutto fa pensare), Inzaghi ritroverà un giocatore tirato a lucido grazie al Mondiale dove Brozovic aveva bisogno di giocare per tornare ai suoi standard abituali".

