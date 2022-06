Tutti pazzi per Milan Skriniar. Oltre al forte corteggiamento da parte del Paris Saint-Germain, ormai fatto noto, nei confronti del difensore nerazzurro, anche il Chelsea è tornato alla carica. I Blues, che avevano già mostrato il loro interesse per il centrale slovacco, hanno pigiato sull'acceleratore viste le ultime contingenze che riguardano l'ex Samp, ovvero la situazione al momento di stallo tra l'Inter e i transalpini sulla trattativa che vedrebbe il passaggio da Milano a Parigi del classe '95. Tra Inter e Chelsea - come sottolinea Sky Sport, che rende noto questo dettaglio tutt'altro che trascurabile su Skrigno - intercorre un buon rapporto, anche e soprattutto alla luce dell'ultima trattativa praticamente in fase di conclusione che riguarda Romelu Lukaku. L'inserimento nella corsa dei londinesi fa in qualche modo da spalla ai nerazzurri che possono far leva su una possibile asta.