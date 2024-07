Conclusa la stagione 2023/24, Score 90 ha stilato la classifica dei migliori giocatori dell’anno solare in corso, quindi il 2024, per ogni ruolo. L’Inter di Simone Inzaghi, laureatasi campione d’Italia 2023/24, compare in ben cinque top 5.

Medaglia di bronzo per i campioni d’Italia nella top 5 dei difensori centrali: è Alessandro Bastoni a spiccare, ancora una volta, tra i migliori giocatori dei meneghini. Il difensore classe '99 completa il podio dopo Rudiger e Saliba di Real e Arsenal. Seguono Akanji e Van Dijk.

Medesima posizione anche nella classifica dei migliori esterni mancini, dove Federico Dimarco è terzo, alle spalle di Grimaldo del Bayer Leverkusen e Theo Hernandez del Milan. Completano la classifica Mendy del Real e Gvardiol del City.

Quarto posto per l’Inter nel centrocampisti difensivi, occupato nella fattispecie da Hakan Calhanoglu, alle spalle di Rodri, Xhaka, Rice e un gradino sopra Tchouameni.

Quarto posto anche nella classifica dei migliori centrocampisti centrali: posizione affidata a Nicolò Barella. Il vice-capitano nerazzurro segue Kross, Valverde e Vitinha e precede Gundogan.

Medaglia d’argento invece per il capitano, Lautaro Martinez, secondo solo a Erling Haaland. Il Toro argentino segue la stella del City, anticipando invece Kane, Guirassy e Dovbyk.

