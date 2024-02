Manovre di riavvicinamento. Come sottolinea Repubblica, proprio quando sembrava ormai naufragata l'idea di ristrutturare il Meazza in comune tra Inter e Milan, ecco il colpo di scena. La lettera con cui la Webuild di Pietro Salini si è messa a disposizione per ristrutturare l'impianto di San Siro potrebbe aver di nuovo ambiato gli scenari: i dirigenti dei due club ne hanno certamente discusso e, quindi, si apre di nuovo l'opzione di rimanere a Milano assieme.

Ma il Milan ha appena comprato i terreni per lo stadio a San Donato: a che gioco stanno giocando i rossoneri? Come sottolinea Repubblica, entrambi i club hanno il loro piano fuori Milano. Ma allo stesso tempo non hanno mai chiuso il fronte milanese. L'Inter, com'è noto, ha opzionato un terreno a Rozzano con l'ok del sindaco locale. Ma Sala non si arrende e l'idea Meazza resta sullo sfondo.

Ma attenzione: se l’ipotesi ristrutturazione tornasse di nuovo in campo - spiega Repubblica -, si riaprirebbe un altro terreno di scontro. Quello delle volumetrie extra stadio da concedere a chi si prenderà oneri e onori di una simile operazione.

