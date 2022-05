Non ci sarà il calcio italiano nel futuro del fondo arabo Investcorp, che nei giorni scorsi si è defilato dalla corsa per l'acquisto del Milan. Investcorp che però in passato aveva avuto anche un abboccamento sull'altra sponda dei Navigli: stando all’ultima indiscrezione proveniente da Londra e riportata da La Repubblica, Investcorp aveva come primo obiettivo proprio l’Inter, ma cambiò rotta per via del carico di debiti superiori del club scelto inizialmente.